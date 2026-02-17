Центробанк России предложил создать реестр финансовых инфлюенсеров

Речь о людях, которые дают рекомендации по инвестициям

Российский Центробанк предложил создать реестр финансовых инфлюенсеров, которые влияют на инвестирование и управление деньгами широких слоев населения, следует из сообщения регулятора. В частности, кредитная организация предлагает обсудить введение требований к квалификации инфлюенсеров, установить ответственность за качество распространяемой информации.

Как отметили в пресс-службе ЦБ, именно инфлюенсеры зачастую становятся точками входа в темы инвестиций и управления деньгами. При этом люди, не имеющие опыта в инвестировании, могут слушать рекомендации в социальных медиа. Однако финансовые инфлюенсеры не всегда обладают достаточным уровнем экспертности и часто выдают информацию из реклам за личное мнение. Кроме того, Банк России выявил случаи манипулирования ценами на рынке акций через Telegram-каналы, когда аудиторию стимулировали к покупке или продаже ценных бумаг.

В пресс-службе подчеркнули, что слишком упрощенная система изложения не отражает всей ключевой информации и формирует у инвесторов завышенные ожидания. В итоге инвестор рискует потерять деньги и разочароваться в инвестициях. В свою очередь, инфлюенсеры пока не несут ответственности за качество материалов, отметил ЦБ.

Ранее ЦБ повысил требования к защите информации для микрофинансовых организаций.

Никита Егоров