В Казани наказали условным сроком «бизнес-чиновника» Минземимущества Татарстана

Прокурор запрашивал 2 года колонии, суд дал больше, но условно

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Вахитовский райсуд Казани вынес приговор по делу бывшего начальника отдела аренды и реализации государственного имущества Минземимущества Татарстана Ильшата Аминова, которого обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном совмещении должности с бизнесом. Экс-чиновник наказан 2 годами и 6 месяцами лишения свободы условно — оба эпизода суд признал доказанными, уточнили «Реальному времени» участники процесса.

На тот же срок суд запретил осужденному занимать должности в органах власти.

В прениях гособвинитель Михаил Житлов запрашивал для подсудимого 2 года и 1 месяц колонии общего режима, Аминов же настаивал на оправдании. По версии защиты, признательные показания на старте расследования он давал не вполне добровольно, находясь под психологическим давлением. Сторона обвинения трактовала такую позицию, как способ избежать ответственности. Ведь на судебном допросе представитель СК какое-либо незаконное воздействие на этого фигуранта отрицал.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Напомним, по версии следствия, в период с 2021 по 2023 год чиновник злоупотреблял должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и участвовал в незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Силовики считают, что Аминов оказывал покровительство коммерческим организациям при аренде государственного имущества и для создания конкурентных барьеров он устанавливал непомерно высокие требования к задаткам — от 100 до 3522,63% от начальной цены лота, что позволило аффилированным фирмам получить в аренду:

26 государственных зданий и помещений общей площадью 1 630 кв. м,

шесть земельных участков общей площадью более 41,3 тыс. кв. м.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Кроме того, несмотря на запрет для госслужащих, обвиняемый фактически руководил компанией «Аркад», зарегистрированной на его мать, считают в СК и прокуратуре. Они считают установленным — доступ к управлению фирмой осуществлялся через номер телефона обвиняемого, с него же размещались объявления о пересдаче в аренду гособъектов, переговоры от имени организации вел чиновник, сам искал клиентов и заключал договоры. Кроме того, IP-адрес участника торгов указал на рабочий компьютер... этого сотрудника Минземимущества, подчеркивал гособвинитель в прениях, также ссылаясь на показания свидетелей — предпринимателей, одному из которых Аминов в Челнах лично показывал здание под аренду.

В свою очередь адвокат подсудимого Наталья Федяева отмечала — ее клиент просто не обладал в министерстве организационно-распорядительными полномочиями, а значит, не мог и злоупотребить ими. По версии защиты, мать и супруга Аминова занимались деятельностью «Аркада» без него, что подтверждается изъятой по месту жительства матери документацией фирмы, однако на предварительном следствии Аминов «хотел оградить женщин» от претензий силовиков (на фоне тяжелого заболевания супруги), а потому «взял на себя» ряд действий по части коммерции. Но позже от этих показаний отказался.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Федяева подчеркивала — жалоб от участников аукциона на ограничение конкуренции не поступало. По ее мнению, в этой истории усматривается не преступление, а дисциплинарное нарушение в части конфликта интересов, за который Аминова и уволили с госслужбы.

— На мой взгляд, ни использование полномочий, ни личная выгода или заинтересованность, ни существенный вред не подтверждены материалами дела. Я не получил от «Аркада» никакой личной выгоды, тем более в размере 6 млн рублей, — заявлял сам экс-чиновник Минземущества РТ Ильшат Аминов. С его слов, самовольно распоряжаться госимуществом он не мог, это делалось коллегиально, правом подписи не обладал: «Все решения принимались автономно, без моего диктата».

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В декабре этот чиновник оказался в СИЗО по обвинению в превышении полномочий, мошенничестве и незаконном бизнесе. Позднее эту меру пресечения смягчили, на тот момент Аминов частично признал вину. Позднее из объема претензий исчезла и статья 159 УК РФ о мошенничестве — силовики установили, что хищения обвиняемый не совершал.

В конце марта 2025 года начальника отдела аренды, реализации госимущества и инвестиционных проектов Минземимущества РТ уволили по утрате доверия, а в сентябре Ново-Савиновский суд Казани удовлетворил иск Суяргулова к отставному чиновнику на 13 млн рублей.