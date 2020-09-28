Теплая погода в Татарстане сохранится до конца недели

По данным Гидрометцентра Татарстана, теплая сухая погода в республике сохранится до конца недели. Температура воздуха будет достигать от 17 до 22 градусов тепла.

По прогнозам синоптиков, под влиянием антициклона в республике на этой неделе сохранится малооблачная погода.

Фото: realnoevremya.ru

Завтра днем ожидается 16—21 градус тепла, ночью температура составит +2..+7 градусов. Местами в Татарстане возможны заморозки до -2 градусов и туман.

В среду и четверг ночью от 3 до 8 градусов тепла, местами возможны заморозки до -1 градуса. Днем воздух прогреется до +17..+23 градусов.

Напомним, что, по прогнозу Гидрометцентра РТ на отопительный сезон 2020—2021 года, среднемесячная температура в Татарстане в октябре останется в пределах нормы, а в ноябре будет даже выше нормы (хотя и отрицательной — 3,7 градуса мороза).

