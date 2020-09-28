В России прогнозируют аномальную зимнюю погоду

Зимой 2020 — 2021 года в России в ряде регионов возможны аномалии среднемесячной температуры. Об этом говорится в «Вероятностном прогнозе температурного режима в России в отопительный период с октября по март», опубликованном на сайте Гидрометцентра.

Октябрь / Фото: meteoinfo.ru

По прогнозам синоптиков, октябрь в южных регионах Центрального и Приволжского федеральных округов будет холоднее, чем тот же месяц в прошлом году. В Казани температурные обозначения «около нормы».

В ноябре в столице Татарстана показатели температуры будут выше нормы среднемесячных показателей. В декабре и январе температура установится в пределах нормы.

Февраль/ Фото: meteoinfo.ru

Выше нормы средняя месячная температура воздуха ожидается в Казани в феврале и марте. Февраль, по прогнозам синоптиков, будет холоднее прошлогоднего в большей части России за исключением восточных регионов Дальневосточного федерального округа.

В конце августа климатолог и метеоролог Екатерина Пестрякова предсказала суровую зиму в России. По ее мнению, в этом году зима придет уже в ноябре.

