Блинопеки в Казани зарабатывают 70—71 тыс. рублей в месяц, в России — почти в два раза больше

Специалистов не хватает как на производстве, так и в общепите

Фото: Максим Платонов

Масленицу по-другому называют Сырной седмицей из-за особенностей потребления пищи

В России с 16 по 22 февраля включительно продлится Масленица, или, как ее по-другому называют, Сырная седмица. Название этого периода связано с особенностями потребления пищи: на Руси в это время нельзя было есть мясо, но разрешалось употреблять сливочное масло, сыры и другие молочные продукты. Кроме того, Масленица стала праздником проводов зимы и задабривания солнца.

Блины на протяжении этой недели были одним из популярных блюд, выпекались из жидкого дрожжевого теста на сковороде и подавались на стол с растопленным сливочным маслом. Помимо этого, блинчики были неким олицетворением солнца.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

На сегодняшний день в России продолжают придерживаться традиций: активно пекут и покупают блины на протяжении всей масленичной недели.



Этот год не стал исключением, поэтому спрос на блинопеков в стране в преддверии праздника сильно вырос. Только за январь на площадках было опубликовано более 6 тыс. вакансий. В топ регионов, где активно ищут таких специалистов, попали Москва, Московская область, Краснодарский край, Свердловская, Ленинградская и Ростовская области, Санкт-Петербург, а также Татарстан.



«Блинопеки в Казани зарабатывают 70—71 тыс. рублей в месяц в среднем»

На сегодняшний день средняя зарплата блинопеков в Казани составляет около 70 тыс. рублей. Об этом «Реальному времени» сообщил HR-эксперт Гарри Мурадян.



— Блинопеки в Казани зарабатывают 70—71 тыс. рублей в месяц в среднем. Если брать в расчет модальную зарплату, то доходы таких специалистов в столице Татарстана — 60 тыс. При этом по России эти сотрудники могут получать до 120 тыс. рублей в месяц, — сказал эксперт.

Он добавил, что блинопеки — это линейный персонал. Причем на текущий момент фиксируется острая нехватка таких специалистов как на производстве, так и в общепите.

По данным «Авито», с начала года число откликов на предложения о подработке блинопеком выросло на 51% по сравнению с прошлым годом. За смену они могут рассчитывать на 3,5 тыс. рублей. То есть за 15 смен вознаграждение может доходить до 52,5 тыс. рублей в месяц при частичной занятости. Важно отметить, что доход во время подработки зависит от множества факторов: количества смен, региона, специфики задач и опыта исполнителя.

Масленичные гуляния в Казани пройдут на 14 площадках

В субботу и в воскресенье в Казани пройдут народные гуляния в честь Масленицы. Площадки организуют в разных районах города, сообщила пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Так, для жителей Кировского и Московского районов праздник состоится 21 февраля в 10:00 и 13:00 в ЖК «Салават Купере» и 11:00 у ДК «Красная горка». Также посетить пиршество можно 22 февраля в 12:00 на площади у ДК железнодорожников.

Жителей Авиастроительного и Ново-Савиновского районов ждут 21 февраля в 11:00 в парке «Крылья Советов» и в поселке Сухая Река, а 22 февраля в 11:00 в ж/м Кадышево.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для жителей Приволжского и Вахитовского районов 21 февраля проводы зимы устроят с 10:00 до 15:00 в парке «Черное озеро», а 22 февраля — в парке «Калейдоскоп» в 11:00 и казанском зооботсаду в 13:00.

Жители Советского района смогут увидеть праздник 21 февраля в 10:00 в поселке Нагорный и в 11:00 в ж/м Константиновка, КЦ «Сайдаш», сквере по ул. Мира. Также Масленицу проводят 22 февраля в 10:00 в жилом массиве Вознесенское.

Напомним, что 22 февраля, в Прощеное воскресенье, православные христиане просят прощения у всех своих родных и близких.

С 23 февраля начинается Великий пост, который продлится 48 дней.

Никита Егоров