Жители Татарстана взяли кредитов на 50 млрд рублей за декабрь
За весь 2025 год в республике было выдано 1,04 миллиона кредитов на общую сумму 384,74 миллиарда рублей, что составляет примерно 26 кредитов на каждые 100 жителей
По данным Объединенного кредитного бюро, которые предоставил «Ъ», Татарстан занял пятое место среди регионов России по объемам розничного кредитования в декабре 2025 года. За месяц жители региона оформили 96,59 тысячи кредитов на общую сумму 50,18 миллиарда рублей.
По сравнению с ноябрем показатели выросли на 3% по количеству и на 29% по объему выданных средств. Лидерами по объемам кредитования стали Москва (155 миллиардов рублей), Московская область (105,48 миллиарда рублей), Санкт-Петербург (82,41 миллиарда рублей) и Краснодарский край (58,94 миллиарда рублей).
За весь 2025 год в Татарстане было выдано 1,04 миллиона кредитов на общую сумму 384,74 миллиарда рублей, что составляет примерно 26 кредитов на каждые 100 жителей республики.
Примечательно, что декабрьская динамика кредитования в Татарстане соответствовала общероссийским тенденциям. По всей стране объем выдач достиг максимального значения за год — банки предоставили гражданам 3,5 миллиона ссуд на 1,42 триллиона рублей, что на 26% превысило показатели ноября и на 92% — декабря 2024 года.
Вместе с тем Татарстан вошел в топ-5 регионов по числу самозапретов на кредиты.
