Жители Татарстана взяли кредитов на 50 млрд рублей за декабрь

Фото: Динар Фатыхов

По данным Объединенного кредитного бюро, которые предоставил «Ъ», Татарстан занял пятое место среди регионов России по объемам розничного кредитования в декабре 2025 года. За месяц жители региона оформили 96,59 тысячи кредитов на общую сумму 50,18 миллиарда рублей.

По сравнению с ноябрем показатели выросли на 3% по количеству и на 29% по объему выданных средств. Лидерами по объемам кредитования стали Москва (155 миллиардов рублей), Московская область (105,48 миллиарда рублей), Санкт-Петербург (82,41 миллиарда рублей) и Краснодарский край (58,94 миллиарда рублей).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

За весь 2025 год в Татарстане было выдано 1,04 миллиона кредитов на общую сумму 384,74 миллиарда рублей, что составляет примерно 26 кредитов на каждые 100 жителей республики.

Примечательно, что декабрьская динамика кредитования в Татарстане соответствовала общероссийским тенденциям. По всей стране объем выдач достиг максимального значения за год — банки предоставили гражданам 3,5 миллиона ссуд на 1,42 триллиона рублей, что на 26% превысило показатели ноября и на 92% — декабря 2024 года.

Вместе с тем Татарстан вошел в топ-5 регионов по числу самозапретов на кредиты.

Наталья Жирнова