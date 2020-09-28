Сегодня в Татарстане отмечают 100-летие со дня образования первого правительства республики
Сегодня в Татарстане отмечается 100-летие со дня образования Совета Народных Комиссаров АТССР (Совнаркома) — первого республиканского правительства. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.
Вопрос об образовании правительства Татарстана рассматривался 28 сентября 1920 года на первом пленарном заседании ТатЦИКа.
В первый состав Совнаркома ТАССР вошли 15 членов под председательством Сахиб-Гирея Саид-Галиева.
В этом году Татарстана масштабно отмечает 100-летие со дня образования ТАССР.Общество Татарстан
комментарии
Но насколько они были "народные"?
Вчера слушал по "Эху Москвы" передачу о 100-летии Тамбовского крестьянского восстания, подавленного с помощью тяжёлой артиллерии и боевых отравляющих веществ.
Насколько ответственен первый СНК и Московский и Казанский за голод, который разразился ровно через год после его создания и от которого страшной смертью погибло огромное количество жителей АТССР?
Не хочу портить "праздничную" дату, но и погибших от голода в 1921 году забывать нельзя.
Диалектика...