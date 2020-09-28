Сегодня в Татарстане отмечают 100-летие со дня образования первого правительства республики

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сегодня в Татарстане отмечается 100-летие со дня образования Совета Народных Комиссаров АТССР (Совнаркома) — первого республиканского правительства. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Фото: realnoevremya.ru

Вопрос об образовании правительства Татарстана рассматривался 28 сентября 1920 года на первом пленарном заседании ТатЦИКа.

В первый состав Совнаркома ТАССР вошли 15 членов под председательством Сахиб-Гирея Саид-Галиева.

В этом году Татарстана масштабно отмечает 100-летие со дня образования ТАССР.