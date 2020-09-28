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Сегодня в Татарстане отмечают 100-летие со дня образования первого правительства республики

13:54, 28.09.2020 1
Сегодня в Татарстане отмечают 100-летие со дня образования первого правительства республики
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сегодня в Татарстане отмечается 100-летие со дня образования Совета Народных Комиссаров АТССР (Совнаркома) — первого республиканского правительства. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Фото: realnoevremya.ru

Вопрос об образовании правительства Татарстана рассматривался 28 сентября 1920 года на первом пленарном заседании ТатЦИКа.

В первый состав Совнаркома ТАССР вошли 15 членов под председательством Сахиб-Гирея Саид-Галиева.

В этом году Татарстана масштабно отмечает 100-летие со дня образования ТАССР.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:55
    Первый Совет народных комиссаров АТССР , 100 лет - знаменательное событие.

    Но насколько они были "народные"?
    Вчера слушал по "Эху Москвы" передачу о 100-летии Тамбовского крестьянского восстания, подавленного с помощью тяжёлой артиллерии и боевых отравляющих веществ.

    Насколько ответственен первый СНК и Московский и Казанский за голод, который разразился ровно через год после его создания и от которого страшной смертью погибло огромное количество жителей АТССР?

    Не хочу портить "праздничную" дату, но и погибших от голода в 1921 году забывать нельзя.

    Диалектика...
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