В январе 2026 года Татарстан заработал 4,8 млрд рублей на акцизах

Большая часть поступлений — акцизы на нефтепродукты и пиво

Фото: Динар Фатыхов

За январь 2026 года в бюджет Татарстана поступило 4,8 млрд рублей от акцизов.

Как сообщила пресс-служба Минфина республики, из этой суммы 700 млн рублей пришлось на акцизы на алкоголь, 800 млн рублей — акцизы, поступающие в счет компенсации потерь по движимому имуществу и средним дистиллятам.

Больше всего поступило от акцизов на нефтепродукты (1,8 млрд) и пиво (1,5 млрд).

— Поступления от акцизов на нефтепродукты имеют целевое назначение и направляются на финансирование дорожной деятельности, — отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Госдолг Татарстана сократился на 86 млн рублей за месяц.

Никита Егоров