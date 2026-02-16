Новости экономики

Татарстан попал в топ-5 регионов по размеру потребкредита в январе 2026 года

09:04, 16.02.2026

Средний размер такого займа в России за месяц сократился на 17%

Фото: Динар Фатыхов

Средний размер выданных потребительских кредитов в январе 2026 года в Татарстане составил 182,4 тыс. рублей. По данному показателю республика заняла четвертое место, пишет ТАСС со ссылкой на НБКИ.

На первом месте по среднему размеру выданных потребительских кредитов оказалась Москва (268,5 тыс.). Второе место в данном рейтинге занял Санкт-Петербург (228,2 тыс.), третье — Московская область (200 тыс.), а замкнула топ-5 Тюменская (с ХМАО и ЯНАО) область (175,5 тыс.).

Отмечается, что средний размер потребительского кредита в России за месяц сократился на 17%, до 150,8 тыс. рублей (в декабре 2025 года было 181,7 тыс.).

При этом в среднем за год (в сравнении с январем 2025-го, когда фиксировали 120,7 тыс.) средний чек потребкредита в январе 2026 года вырос на 24,9%.

Ранее сообщалось, что Татарстан попал в топ-20 регионов по динамике потребительского спроса.

Никита Егоров

