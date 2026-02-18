Доходы фрилансеров в России выросли на 25,7% за год

Максимальный прирост денег зафиксирован у маркетологов

Фото: Артем Дергунов

Доходы российских фрилансеров выросли на 25,7% в 2025 году, или до 44 тыс. рублей, в среднем. Причем максимальный прирост денег зафиксирован у маркетологов (+54%, до 118,7 тыс.), менеджеров по рекламе (+32%, до 108,9 тыс.), дизайнеров (+31%, до 83,4 тыс.), а также event-менеджеров (+25%, до 100 тыс.) и копирайтеров (+22%, до 54 тыс.), сообщают аналитики Solar Staff.

— Креативно-маркетинговый блок — один из драйверов роста. При этом в ИТ и аналитике зарплаты остаются самыми высокими по абсолюту, но темпы роста ниже (+10–18%). Это признак зрелости сегмента, — отметили аналитики.

Эксперты добавили, что высококвалифицированные специалисты все чаще масштабируют экспертизу за пределами классического найма. Как следствие, на рынке рекламы может усилиться конкуренция за сильных подрядчиков, вырасти ставки в performance и digital, а бюджеты перетекут в сторону гибких форм занятости, спрогнозировали они.

Никита Егоров