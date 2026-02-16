Казань оказалась среди городов России, которые активно застраиваются современным жильем

При подсчетах эксперты сравнивали объемы строящегося многоквартирного жилья в 2025 году

Фото: Динар Фатыхов

Казань заняла десятое место в списке городов России, активно застраивающихся современным жильем. При подсчетах эксперты сравнивали объемы строящегося многоквартирного жилья в 2025 году. Соответствующая аналитика опубликована российской Гильдией риелторов.

На первом месте в данном топе оказалась Москва, на втором с большим отрывом по объему расположился Екатеринбург. Третье место занял Краснодар, четвертое — Санкт-Петербург, пятое — Ростов-на-Дону. В топ-10, помимо Казани, также попали Тюмень, Новосибирск, Уфа и Владивосток.

— Среди указанных на графике крупнейших рынков по объему жилищных новостроек 27 городов являются центрами субъектов РФ и 3 города относятся к Московской обл. (Красногорск, Мытищи и Видное). Итого получается, что только 28 субъектов РФ активно застраиваются современным жильем, их доля в общем объеме строительства в РФ занимает 82—83%, — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Татарстан попал в топ-20 регионов по динамике потребительского спроса, а также в топ-5 субъектов страны по размеру потребкредита в январе 2026 года.

Кроме того, Казань попала в топ городов, где чаще оплачивали проезд в метро по биометрии.

Никита Егоров