Минниханов обозначил приоритеты для экономики Татарстана

Среди задач — сохранение коллективов и рост отгрузки до 10 трлн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов обозначил приоритетные задачи для предприятий республики.

По его словам, в числе ключевых направлений работы — сохранение трудовых коллективов, поддержание рынков сбыта продукции, а также достижение объема отгрузки товаров татарстанского производства на уровне 10 трлн рублей.

Соответствующие ориентиры поставлены перед промышленными и производственными организациями республики.

Ранее «Реальное время» писало, что за год потребительская корзина товаров и услуг Татарстана увеличилась на 8,9%.

Ариана Ранцева