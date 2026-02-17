Минниханов обозначил приоритеты для экономики Татарстана
Среди задач — сохранение коллективов и рост отгрузки до 10 трлн рублей
Раис Татарстана Рустам Минниханов обозначил приоритетные задачи для предприятий республики.
По его словам, в числе ключевых направлений работы — сохранение трудовых коллективов, поддержание рынков сбыта продукции, а также достижение объема отгрузки товаров татарстанского производства на уровне 10 трлн рублей.
Соответствующие ориентиры поставлены перед промышленными и производственными организациями республики.
Ранее «Реальное время» писало, что за год потребительская корзина товаров и услуг Татарстана увеличилась на 8,9%.
