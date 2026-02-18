ЦБ снизил курс доллара на 19 февраля до 76,15 рубля
Евро подешевел до 90,27 рубля, юань — до 11,01 рубля
Банк России понизил официальные курсы основных иностранных валют на 19 февраля 2026 года, пишет ТАСС.
Курс доллара установлен на уровне 76,1524 рубля, что на 58,65 копейки ниже предыдущего значения. Официальный курс евро снижен на 59,75 копейки — до 90,2683 рубля. Курс китайского юаня уменьшился на 7,97 копейки и составил 11,0137 рубля.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».