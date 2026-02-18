Новости экономики

ЦБ снизил курс доллара на 19 февраля до 76,15 рубля

20:50, 18.02.2026

Евро подешевел до 90,27 рубля, юань — до 11,01 рубля

Фото: Allison Saeng на Unsplash.com

Банк России понизил официальные курсы основных иностранных валют на 19 февраля 2026 года, пишет ТАСС.

Курс доллара установлен на уровне 76,1524 рубля, что на 58,65 копейки ниже предыдущего значения. Официальный курс евро снижен на 59,75 копейки — до 90,2683 рубля. Курс китайского юаня уменьшился на 7,97 копейки и составил 11,0137 рубля.

Ариана Ранцева

