Татарстан занял 27-е место в рейтинге регионов по приверженности населения здоровому образу жизни

Татарстан занял 27-е место из 85 в рейтинге за 2019 год по приверженности населения здоровому образу жизни и набрал 70,1 балла. В 2018 году республика занимала в рейтинге 18-е место. Об этом сообщает «РИА Новости».



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Первые три строчки рейтинга занимают Дагестан — 93,4 балла, Чечня — 91,3 балла, Адыгея — 82,1 балла. В 2018 году они занимали первое, второе и четвертое места соответственно.

Худшие результаты — у субъектов на Дальнем Востоке: у Камчатского края — 40,7 балла, Магаданской автономной области — 37,7 балла, Еврейской автономной области — 37,5 балла. Они занимают последние позиции с 83-й по 85-ю.

Напомним, Татарстан вошел в десятку регионов с самыми большими автопарками.