Новости экономики

01:21 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Центробанк повысил требования к защите информации для микрофинансовых организаций

11:29, 17.02.2026

Так, организации обяжут использовать антивирусные средства

Центробанк повысил требования к защите информации для микрофинансовых организаций
Фото: Арсений Губаев

Центробанк России повысил требования к защите информации для микрофинансовых организаций. В частности, речь идет о расширении числа таких организаций, которые обязаны повысить уровень защищенности, говорится на сайте регулятора.

Среди других требований к микрофинансовым организациям: обязательное использование антивирусных средств и регистрация событий, связанных с защитой информации.

Отмечается, что нормы указания станут обязательными для большинства МФО с 1 января 2027 года.

Кроме того, Центробанк обязал страховые компании, НПФ и регистраторы не реже одного раза в три года привлекать независимых специалистов для проверки уровня защиты информации с учетом требований национального стандарта.

Ранее ЦБ утвердил направления экономических исследований на 2026–2028 годы, а также понизил ключевую ставку.

Никита Егоров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ЭкономикаБанки

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть545.2
  • Нижнекамскнефтехим80.2
  • Казаньоргсинтез68.4
  • КАМАЗ87.5
  • Нижнекамскшина39.35
  • Таттелеком0.618