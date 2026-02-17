Центробанк повысил требования к защите информации для микрофинансовых организаций
Так, организации обяжут использовать антивирусные средства
Центробанк России повысил требования к защите информации для микрофинансовых организаций. В частности, речь идет о расширении числа таких организаций, которые обязаны повысить уровень защищенности, говорится на сайте регулятора.
Среди других требований к микрофинансовым организациям: обязательное использование антивирусных средств и регистрация событий, связанных с защитой информации.
Отмечается, что нормы указания станут обязательными для большинства МФО с 1 января 2027 года.
Кроме того, Центробанк обязал страховые компании, НПФ и регистраторы не реже одного раза в три года привлекать независимых специалистов для проверки уровня защиты информации с учетом требований национального стандарта.
Ранее ЦБ утвердил направления экономических исследований на 2026–2028 годы, а также понизил ключевую ставку.
