Центробанк повысил требования к защите информации для микрофинансовых организаций

Так, организации обяжут использовать антивирусные средства

Фото: Арсений Губаев

Центробанк России повысил требования к защите информации для микрофинансовых организаций. В частности, речь идет о расширении числа таких организаций, которые обязаны повысить уровень защищенности, говорится на сайте регулятора.

Среди других требований к микрофинансовым организациям: обязательное использование антивирусных средств и регистрация событий, связанных с защитой информации.

Отмечается, что нормы указания станут обязательными для большинства МФО с 1 января 2027 года.

Кроме того, Центробанк обязал страховые компании, НПФ и регистраторы не реже одного раза в три года привлекать независимых специалистов для проверки уровня защиты информации с учетом требований национального стандарта.

Никита Егоров