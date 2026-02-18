Новости экономики

В России выдали первый веганский сертификат на алкоголь

15:00, 18.02.2026

Благодаря этим нормативам исключаются примеси животных компонентов даже на молекулярном уровне

Фото: Динар Фатыхов

В России предприятие «Башспиртпром» первым прошло сертификацию на первый веганский алкоголь. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Роскачество.

— Орган по сертификации «Роскачество — Веган» выдал первый сертификат на алкогольную продукцию, бальзамы и уксус. Его получило предприятие из Республики Башкортостан АО «Башспиртпром», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что упомянутый производитель первым подтвердил соответствие своей продукции ГОСТ, устанавливающему строгие критерии к процессам производства пищевых продуктов. Благодаря нормативам исключаются примеси животных компонентов даже на молекулярном уровне.

В результате производитель теперь сможет маркировать свою продукцию специальным утвержденным знаком, который выбрали по итогам всероссийского голосования.

Ранее сообщалось, что в Татарстане появится новый завод по производству пива за 290 млн рублей.

Никита Егоров

