Прибыль татарстанских производств в 2025 году составила более 900 млрд рублей

При этом доля убытков насчитывается в размере 212 млрд

Фото: Реальное время

По данным Татарстанстата, прибыль татарстанских производств в 2025 году составила более 900 млрд , а конкретнее — 926 млрд рублей. При этом доля убытков насчитывается в размере 212 млрд, делая чистую прибыль на сумму 713 млрд рублей.

Так, доля убыточных производств республики составила 22%.

Наиболее успешным сектором стала деятельность по операциям с недвижимым имуществом — 301% прибыльности. Отличается и строительство, где прибыльность оказалась на уровне 287,5% к 2024 году. В обрабатывающей промышленности получено 378,9 млрд рублей прибыли, а доля прибыльных предприятий составила 77,6%. Добыча полезных ископаемых принесла 213,9 млрд рублей прибыли, а доля прибыльных компаний составила 87%.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Тем не менее в сфере финансов и страхования зафиксирован убыток 50,5 млрд рублей. Информационные технологии показали убыток 3,5 млрд рублей, а культурная сфера — 0,7 млрд рублей. Напомним, что число кибератак на госресурсы Татарстана в 2025 году выросло вдвое, а вместе с тем республика сократила вложения в сферу кибербеза до 2,7 млрд рублей.

Наталья Жирнова