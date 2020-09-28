Сын экс-губернатора Иркутской области задержан по делу о мошенничестве

Депутата законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает Следком РФ.



Ущерб бюджету от его действий оценивают в 185 млн рублей. В рамках уголовного дела провели обыск у отца депутата, экс-губернатора Сергея Левченко.

В феврале прошлого года в Следкоме России возбудили уголовное дело о хищении в особо крупном размере средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. Обвинение по этому делу предъявили директору ООО «Звезда» Олегу Хамуляку, была установлена причастность к совершению указанного преступления Андрея Левченко.

Сейчас следствие решает вопрос об избрании Андрею Левченко меры пресечения. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что Следком переформатировал обвинение председателю реготделения партии «Справедливая Россия» в Татарстане и экс-депутату Казгордумы республики Рушание Бильгильдеевой: по итогам допрасследования ей предъявлено обвинение по 11 эпизодам мошенничества в отношении 133 потерпевших с ущербом в 37,5 млн рублей.