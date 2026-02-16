Средняя зарплата на КАМАЗе выросла на 1%, не достигнув 100 тыс. рублей

По итогам прошлого года российский рынок тяжелых грузовиков упал

Фото: Артем Дергунов

Средняя зарплата на КАМАЗе в 2025 году достигла 97,6 тыс. рублей. За год доходы сотрудников компании увеличились на 1%, сказал на итоговой сессии горсовета Набережных Челнов финансовый директор завода Андрей Максимов.

Он подчеркнул, что по итогам прошлого года российский рынок тяжелых грузовиков упал: продажи грузовых машин снизились почти на 50% — с 111 тыс. до 57 тыс. единиц.

— Негативную роль сыграли запасы китайской техники, завезенной в 2024 году в размере, сопоставимом с годовым объемом рынка РФ, а также большой объем взятых лизинговых автомобилей. Падение объемов реализации усугубилось высокой ключевой ставкой Банка России, а также ростом затрат из-за инфляционных факторов, что в совокупности негативно влияло на финансовый институт компании, — обратил внимание Максимов.

Однако ПАО «КАМАЗ» удалось увеличить долю на рынке коммерческих машин до 33%. Продажи грузовиков компании увеличились в 2025-м до 38,4 тыс. машин (+9%), а экспорт достиг 4,2 тыс. грузовиков. По мнению Максимова, такие результаты можно назвать успехом, учитывая санкции и ограничения в отношении международных платежей.

Никита Егоров