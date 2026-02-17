В Нижнекамске открыли завод по выпуску холодильников

На предприятии организовано серийное производство полного цикла

Фото: телеграм-канал Радмира Беляева

В Нижнекамске открыли завод «Совитал», на котором будут выпускать холодильное оборудование для ретейла и предприятий общественного питания. Об этом сообщил глава района Радмир Беляев.

— На предприятии организовано серийное производство полного цикла — от раскроя металла до выпуска готовой продукции. Установлены автоматизированные линии по раскрою рулонной стали, высокопроизводительный комплекс по заполнению корпусов пенополиуретаном, конвейерная линия сборки холодильных шкафов, — написал Беляев в посте.

По его словам, проект реализовали при поддержке Фонда развития промышленности, который предоставил льготный кредит — 295 млн рублей.

Раис Татарстана Рустам Минниханов, который принял участие в церемонии открытия, отметил, что предприятие построили в сжатые сроки. Завод, с его слов, стал значительным вкладом в технологическое лидерство и промышленную устойчивость России.

Отмечается, что открытие завода «Совитал» обеспечит население района новыми рабочими местами, пополнит бюджет через дополнительные налоги и укрепит промышленный статус района.

Ранее Беляев говорил, что в строительство данного производства инвестировали 770 млн рублей.



Никита Егоров