Российский рынок акций завершил день ростом

Индекс Мосбиржи достиг 2 782,6 пункта

Фото: Артем Дергунов

Индекс Московской биржи по итогам основных торгов в понедельник вырос на 0,23% и составил 2 782,6 пункта. Долларовый индекс РТС прибавил 0,98%, достигнув 1 144,06 пункта. Курс юаня увеличился на 2 копейки — до 11,12 рубля, пишет ТАСС.

Как отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев, начало недели на российском рынке прошло в умеренно позитивном ключе. По его словам, индекс Мосбиржи приблизился к отметке 2 800 пунктов, однако инвесторам пока не хватает уверенности для закрепления выше этого уровня.

Лидерами роста стали акции банка «Санкт-Петербург», подорожавшие на 4,8%. Как пояснила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, рост связан с сообщением банка о планах направить на дивиденды за 2025 год 50% чистой прибыли по МСФО.

В числе аутсайдеров оказались бумаги «Интер РАО», которые снизились на 2,1% после публикации отчетности по РСБУ за 2025 год.



Ариана Ранцева