В конкурсную массу Айрата Миннуллина добровольно вернули Aston Martin DBX

Арбитражный управляющий должника также оспорил сделки с бывшими топами «Бинбанка» и КМПО на четверть миллиарда рублей

Фото: Динар Фатыхов

Бенефициара «Волгадорстроя» Айрата Миннуллина в феврале объявили банкротом. Ранее финансовый управляющий оспорил часть сделок бизнесмена. Суд признал недействительным договор купли-продажи земли между татарстанским дорожником и неким Куковицким Романом Евгеньевичем.

Как выяснило «Реальное время», покупателем земельных угодий оказался бывший топ-менеджер «Бинбанка», допрошенный в суде по уголовному делу экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина. Осенью 2024 года он приобрел у Миннуллина земли в Казани и Верхнеуслонском районе за 65,8 млн рублей.

Недействительной признали и сделку дорожника с еще одним гражданином — Карповым Владиславом Владимировичем. Как стало известно изданию, это бывший заместитель гендиректора по экономике и финансам КМПО, а сейчас бенефициар застройщика жилого комплекса «Озерный» в Высокогорском районе. В ноябре 2024-го Миннуллин продал ему почти 5 га земли в Васильево за 230 млн рублей.

Оба покупателя оспорили решения арбитража о недействительности сделок, их жалобы рассмотрят в марте и апреле. Между тем, как говорится в материалах суда, в конкурсную массу Айрата Миннуллина кто-то уже добровольно вернул автомобиль Aston Martin DBX.

Василя Ширшова