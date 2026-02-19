АвтоВАЗ планирует зарегистрировать новый товарный знак «Можно, а зачем?»

Товарные знаки намерены зарегистрировать по 10 классам

Фото: Динар Фатыхов

Автокомпания АвтоВАЗ 17 февраля подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Можно, а зачем?».

Товарные знаки планируют зарегистрировать по 10 классам (№9, 12, 16, 18, 25, 28, 32, 35,38, 41) международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Речь о безалкогольных напитках, коже и изделиях из нее, игрушках и играх, машинах и запчастях, печатных изданиях, обуви и одежде, рекламе, отправке сообщений и изображений и постановках шоу, пишет ТАСС.

Никита Егоров