Роспотребнадзор назвал сроки выхода на плато по коронавирусу

В октябре Россия выйдет на плато по распространению коронавируса, и затем заболеваемость будет снижаться. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктора Малеева. По его словам, «пик вряд ли будет».

Малеев считает, что не нужно вводить дополнительные ограничения по коронавирусу.

Максим Платонов

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург назвал причины роста числа заболевших коронавирусом в России — транспортные потоки, дефицит витамина D в организме и «большая восприимчивость осенью».

За последние сутки в России выявили 8 135 новых случаев заражения коронавирусом, таким образом, их число достигло 1 159 573. Ранее показатель более 8 тыс. зараженных за сутки фиксировался 16 июня.