В Казани Следком возбудил уголовное дело после обнаружения трупа женщины в машине

Следственный комитет РФ по Татарстану возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) после обнаружения трупа женщины в машине на улице Товарищеской в Казани.

Как сообщает пресс-служба ведомства, тело погибшей обнаружено без внешних признаков насильственной смерти. В машине, где обнаружен труп, находились деньги и другие ценности.

По данным Следкома по РТ, 19 августа 49-летняя жительница Казани уехала на своем автомобиле в неизвестном направлении и несколько дней прожила в нем, употребляя алкоголь.

Фото: realnoevremya.ru

На данный момент тело женщины находится на судебно-медицинской экспертизе.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

Фото: realnoevremya.ru

О трупе женщины, найденном на заднем сиденье машины, припаркованной на улице Товарищеской, «Реальному времени» стало известно одному из первых.



По словам очевидцев, этот автомобиль простоял брошенным около двух недель.

