Годовая инфляция в России в январе 2026 года выросла до 6%

Рост цен связан с повышением НДС, акцизов, утилизационного сбора и индексацией тарифов

Фото: Динар Фатыхов

Годовая инфляция в России в январе 2026 года выросла до 6%. Рост цен объясняется временными факторами, включая повышение НДС, акцизов, утилизационного сбора на автомобили и индексацию регулируемых тарифов, сообщила пресс-служба Центробанка.

Повышение НДС ускорило рост цен на широкий спектр товаров и услуг, включая коммунальные услуги. В результате увеличения акцизов быстрее подорожали бензин, табак и алкоголь, а разовая индексация повлияла на тарифы на жилищные услуги, проезд в городском транспорте, связь и культурные услуги.

Кроме того, в январе выросли цены на овощи и фрукты после слабого роста в ноябре — декабре 2025 года. По прогнозу, с учетом денежно-кредитной политики, годовая инфляция снизится до 4,5—5,5% в 2026 году и будет около 4% в 2027 году.

Ранее «Реальное время» писало, что ЦБ сохранил прогноз на 2026 год, несмотря на январские инфляционные данные.

Ариана Ранцева