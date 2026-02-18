«Честный знак» опроверг повышение стоимости «Кукморских валенок» из-за маркировки

Стоимость кода маркировки составляет 50 копеек

Фото: Максим Платонов

Маркировка никак не влияет на цену товара. Ее стоимость составляет 50 копеек, причем этот ценник не меняется с 2019 года, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак»), комментируя ситуацию с маркировкой «Кукморских валенок».

Ранее глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко сообщал, что Кукморский валяльно-войлочный комбинат — это единственный в России крупный производитель классических валенок. По его словам, случаев подделки продукции не фиксировалось, однако маркировка привела к удорожанию товара и снижению спроса. В связи с этим он предложил освободить данный вид продукции от обязательной маркировки.

— Стоит отметить, что решение о маркировке товаров принимает Правительство РФ. Маркировка никак не влияет на цену — об этом свидетельствует опыт маркировки в 33 товарных группах. Стоимость кода маркировки фиксированная и составляет 50 копеек, причем стоимость не меняется с 2019 года, а согласно расчетам НИФИ Минфина вклад маркировки в стоимость продукции не превышает 1%, что существенно ниже инфляции, — объяснили изданию в пресс-службе.

В «Честном знаке» также отметили, что маркировка обуви стала обязательной с 2020 года. По словам главы Минпромторга РФ Антона Алиханова, благодаря данному нововведению нелегальный оборот обуви сократился с 22 до 6%.

— По данным Росстата, у легальных производителей обуви выросла выручка с 59 до 122 млрд рублей — в 1,5 раза в реальном выражении. Средняя рентабельность производителей обуви выросла на 5,5 процентного пункта, до 12,7%. Для малого и среднего бизнеса разработаны бесплатное программное обеспечение и удобные электронные сервисы, работают бесплатные справочные ресурсы о маркировке и круглосуточная служба поддержки. Также действуют программы финансовой поддержки производителей из числа МСП, которые позволяют компенсировать расходы на оборудование для маркировки, — рассказали «Реальному времени» в «Честном знаке».

Никита Егоров