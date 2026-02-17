ЦБ о кредитовании в начале года: «Мы не считаем, что данные за январь оказались хуже сезонности»

Фото: Дарья Пинегина

Зампредседателя Банка России Алексей Заботкин прокомментировал ситуацию с кредитованием в начале 2025 года. По его словам, снижение кредитной активности компаний в январе является закономерным явлением.

Представитель регулятора отмечает, что показатели декабря и января соответствуют традиционной сдержанной сезонности кредитования. Это связано с тем, что в конце года и начале нового предприятия получают значительные выплаты по госконтрактам и авансовые платежи на предстоящий период.

— В этих условиях кредитная активность компаний, естественно, снижается в силу того, что они получают ликвидность по бюджетному каналу, — заявил Заботкин.

Напомним, что задолженность по кредитам у организаций Татарстана выросла до 2,3 трлн рублей.



Наталья Жирнова