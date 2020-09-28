У водителей и кондукторов Казани начали проверять температуру и свежесть дыхания

Фото: Максим Платонов

На проходной казанского ПАТП №2 начала функционировать новая автоматическая система контроля сотрудников, которая замеряет им температуру и проверяет свежесть дыхания на предмет употребления алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Теперь водители и кондукторы автобусов, работники технических служб, административный персонал могут попасть на рабочее место, пройдя определенную процедуру: сначала нужно продезинфицировать руки, приложить к турникету пропуск и пройти через систему. Если «экзамен» сдан успешно, турникет автоматически раз блокируется и сотрудник сможет зайти на предприятие.

Инна Серова

Дополнительный «индикатор алкоголя» также установлен в диспетчерской предприятия, где экипажи автобусов получают путевку и отправляются в рейс.

По словам директора МУП «ПАТП №2» Альберта Мухаметшина, новая система тестировалась в течение недели.