Банк России установил курс доллара на уровне 76,73 рубля
Доллар вырос на 11,88 копейки, евро снизился до 90,8658 рубля, юань поднялся до 11,0934 рубля
Банк России установил на 18 февраля 2026 года официальный курс доллара на уровне 76,7389 рубля, что на 11,88 копейки выше показателя предыдущего дня.
Официальный курс евро снижен на 17,1 копейки и составил 90,8658 рубля. Курс китайского юаня увеличился на 0,75 копейки и достиг 11,0934 рубля.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».