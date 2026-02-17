Новости экономики

Банк России установил курс доллара на уровне 76,73 рубля

18:59, 17.02.2026

Доллар вырос на 11,88 копейки, евро снизился до 90,8658 рубля, юань поднялся до 11,0934 рубля

Фото: Татьяна Демина

Банк России установил на 18 февраля 2026 года официальный курс доллара на уровне 76,7389 рубля, что на 11,88 копейки выше показателя предыдущего дня.

Официальный курс евро снижен на 17,1 копейки и составил 90,8658 рубля. Курс китайского юаня увеличился на 0,75 копейки и достиг 11,0934 рубля.

Ариана Ранцева

Экономика

