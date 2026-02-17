Банк России предложил упростить допуск на рынок ценных бумаг

Регулятор планирует сократить число случаев обязательной регистрации выпусков

Фото: Арсений Губаев

Банк России предложил упростить допуск компаний на рынок ценных бумаг, сохранив за собой регистрацию только тех выпусков, которые представляют повышенные риски для широкого круга инвесторов. Инициативы представлены в докладе для общественного обсуждения.

Регулятор планирует учитывать статус компании, категорию инвесторов, объем выпусков и номинальную стоимость бумаг. В частности, предлагается освободить от регистрации выпуски акций в непубличных акционерных обществах с числом акционеров не более 50 при сохранении учета бумаг у регистратора. Также предлагается сократить срок реализации преимущественного права акционеров с 45 дней до 15 рабочих дней.

Эмитенты простых облигаций с фиксированным доходом смогут не регистрировать выпуски и проспект, если объем заимствований не превышает 3 млрд рублей в год. Проверку соблюдения законодательства при допуске таких облигаций к торгам предполагается возложить на биржи.

Банк России также рассматривает передачу регистрации структурных облигаций биржам или центральному депозитарию при стандартизации параметров выпусков либо полный отказ от их регистрации. Кроме того, регулятор готов отказаться от регистрации облигаций для квалифицированных инвесторов с номиналом выше 3 млн рублей.

Предложения и замечания к докладу принимаются до 31 марта 2026 года.

Ранее «Реальное время» писало, что Центробанк России предложил создать реестр финансовых инфлюенсеров.

Ариана Ранцева