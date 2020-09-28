В Тукаевском районе начался прием заявок на должность главы исполкома

В Тукаевском районе Татарстана начался конкурс на замещение должности главы исполкома. С сегодняшнего дня, 28 сентября, стартует прием заявок. Он продлится до 17 октября. Об этом сказано в постановлении, опубликованном на сайте Тукаевского района.



chelny-biz.ru

Ранее возглавлявший район Ленар Авзалов сейчас обвиняется по уголовному делу в превышении должностных полномочий и мошенничестве в особо крупном размере. Он находится под домашним арестом.

Напомним, «Реальное время» сообщало о предстоящем объявлении конкурса на замещение должности руководителя исполкома.