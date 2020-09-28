По инициативе замгенпрокурора России в Татарстане создадут Совет неравнодушных граждан

Кандидатура от Генпрокуратуры



В Татарстане будет создан новый общественный совет — Совет неравнодушных граждан при республиканской прокуратуре. Такое решение было принято в ходе совместного приема жителей республики, который сегодня утром провели заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев и прокурор РТ Илдус Нафиков.

Как сообщили «Реальному времени» граждане, побывавшие на приеме, Сергей Зайцев также предложил и первую кандидатуру в члены республиканского совета — это герой публикаций «Реального времени» Рустем Хабибуллин, который добивается справедливой с точки зрения закона платы за отопление в жилых домах, оснащенных квартирными приборами учета тепла.

Самое наболевшее — это ЖКХ

Прием прошел в форме видео-конференц-связи. Сергей Зайцев и Илдус Нафиков находились в здании республиканской прокуратуры на улице Кремлевской в Казани, а записавшиеся заранее на прием посетители — в здании Казанской ратуши и студиях городских и районных прокуратур республики.

В приеме по ВКС участвовали 28 граждан, в том числе 16 казанцев.

— Кроме казанцев, по видео-конференц-связи на приеме побывали жители Набережных Челнов, Нижнекамска и Дрожжаного, — сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Республики Татарстан по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Руслан Галиев.

Темой приема было заявлено соблюдение прав граждан на получение своевременной и полной заработной платы, а также в сферах ЖКХ и долевого строительства. Однако большинство обратившихся просили решить вопросы, связанные с соблюдением законности в сфере ЖКХ и долевого строительства, рассказал Рустем Хабибуллин.

«Вынести процессуальное решение»

Хабибуллин рассказал нашему изданию, что причиной его обращения к Сергею Зайцеву стало бесконечное хождение по кругу при попытке добиться начислений за отопление в соответствии с показаниями квартирных счетчиков в доме №9 по улице Салиха Батыева, которым управляет УК «Уют Плюс».

— Я рассказал ему, что вначале у меня просто отказывались принимать показания счетчиков, а после многократных жалоб в надзорные и судебные органы, а также после того, как Конституционный суд России удовлетворил иск другого гражданина, поданный по аналогичным основаниям, плату стали начислять по счетчику, но в расчетах появились не соответствующие истинным данные о площади помещений общего пользования, за отопление которых также начали начислять несообразно большие суммы. В итоге экономия тепла оказалась делом бессмысленным и невыгодным.

Хабибуллин с документами в руках рассказал на приеме, что общедомовые помещения в его доме при расчетах за тепло на бумаге многократно менялись в сторону увеличения, без появления в реальности каких-либо новых помещений либо пристроев к дому. Прекратить этот процесс и обязать УК, заявил он, не помогли ни жилинспекция, ни другие надзорные органы. Напротив, в своих ответах ему Госжилинспекция РТ ссылалась на ответы из УК, не проверяя правильность расчетов.



— А в прокуратуру вы, наверное, еще не обращались? — уточнил Сергей Зайцев.

— Обращался, и не раз, — возразил Хабибуллин. — Однако управляющая компания продолжает производить начисления по-прежнему.

— В итоге заместитель генпрокурора России потребовал, чтобы прокуратура Татарстана разобралась в этой ситуации и вынесла процессуальное решение, — сообщил Хабибуллин «Реальному времени».

Сергей Зайцев для улучшения взаимодействия прокуратуры с населением предложил создать Совет неравнодушных граждан и с ходу предложил первого кандидата в члены этого совета. Фото: tatarstan.ru

Зачем нужен совет

По словам Хабибуллина, Сергей Зайцев для улучшения взаимодействия прокуратуры с населением предложил создать Совет неравнодушных граждан и с ходу предложил первого кандидата в члены этого совета — самого Хабибуллина как человека активного и уже имеющего опыт в этой области.

— Также выяснилось, что в некоторых районах Татарстана уже действуют общественные советы граждан при прокуратуре, — говорит Хабибуллин. — В их задачи входит помогать прокуратуре отслеживать обратную связь по результатам предпринятых в защиту прав граждан действий. Ведь что у нас, в частности у меня, происходит? Прокуратура на мое заявление реагирует — выносит предписание либо как-то иначе обращается к УК и требует привести расчеты в соответствие с законом. И ставит на этом точку, считая свою миссию выполненной. Тогда как УК ничего в своих действиях не меняет. И я снова пишу в прокуратуру. И снова все повторяется. Задачу общественного совета я вижу как раз в том, чтобы отследить — помогли ли гражданам принятые прокуратурой меры, изменилась ли ситуация. Если такой механизм обратной связи наладить, то я уверен, что через полгода прокуратуре и посредник в виде общественного совета уже не потребуется.

— Совет неравнодушных граждан при прокуратуре РТ будет создан, — подтвердил планы на будущее Руслан Галиев, но подробности описывать не стал. — Все организационные вопросы будут решаться позже.

Инна Серова