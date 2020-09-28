В Казани сгорел склад, принадлежащий экс-директору завода «Элекон»

По данным «Реального времени», склад в Ново-Савиновском районе Казани, где сегодня произошел пожар, принадлежит бывшему директору завода «Элекон» Николаю Николаевичу Ураеву.

Склад уже 2 года сдается в аренду ООО «ВМ-пласт», который принадлежит наполовину Игорю Меркулову и Вячеславу Меркулову (сын и отец). Организация занимается оптовой торговлей химической продукцией.

По предварительным данным, ущерб от пожара оценивается в 120 тыс. рублей.

Николай Ураев подтвердил «Реальному времени», что у него имеется складская база в районе «Элекона», хотя о пожаре ему неизвестно. Он пояснил, что не занимается управлением и сдачей в аренду своей недвижимости лично, а сам сейчас находится далеко от Казани.

В МЧС по Татарстану подтвердили, что склад принадлежит частному предпринимателю.

На данный момент создан штаб пожаротушения, в котором участвует представитель собственника. По его словам, на складе хранились полимерные твердые материалы — поролон и полиэтилен.

Пожарные пытаются предотвратить возгорание соседних зданий. Общая площадь возгорания составила 400 кв. метров.