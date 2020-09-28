Склад бывшего зятя Николая Колесова сгорел в Казани

Фото: Дарья Пинегина

Была угроза распространения

Сообщение о пожаре в районе казанского завода «Элекон» облетело соцсети сегодня в полдень. Дым от горения был виден практически во всех районах города.

Вскоре в ГУ МЧС РФ по РТ успокоили — горел не сам «Элекон», а одноэтажный склад рядом с ним. Прибывший на место корреспондент «Реального времени» в этом убедился. На месте развернули штаб, количество спасателей и пожарных машин было не сосчитать, зевак тоже было не мало, но большинство отказывались разговаривать. Для того, чтобы техника смогла проехать полицейские перекрыли улицу Короленко и разворачивали все машины.

Сообщение о пожаре поступило в 11.34. Когда спасатели прибыли, то склад уже полыхал по всей площади, ранг пожара был повышен до №3.

«Обстоятельства, которые осложняли тушение пожара — это в основном то, что непосредственно на территории объекта действующих источников противопожарного снабжения не было. Были задействованы два ближайших гидранта за территорией объекта (отсюда и перекрытие дорог — прим. ред.), проложены две магистральные линий, тем самым была обеспечена непрерывная подача огнетушащих веществ. Других обстоятельств, которые бы осложняли тушение пожара, не было. На складе хранились твердые горючие материалы, взрывоопасных предметов не было», — сказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Констатин Чанышев.

Погибших и пострадавших нет. Пожар ликвидирован на площади 405 кв.м

На начальном этапе, как он рассказал, была угроза соседним зданиям, расположенным с восточной и южной стороны : «Первые прибывшие подразделения в качестве направления использовали как раз предотвращение распространения пожара на них. Предпринятыми действиями удалось локализовать пожар только на этом (горящем) здании».

Погибших и пострадавших нет. Пожар ликвидирован на площади 405 кв.м. Еще во время тушения возгорания прокуратура сообщила, что проводит проверку.



Само здание оказалось разрушенным — обрушилась крыша и стены

На данный момент пожар ликвидирован. Некоторое время после тушения возгорания из склада валил дым. Само здание оказалось разрушенным — обрушилась крыша и стены.

Охранник склада рассказал корреспонденту «Реального времени», что первым заметил дым и вызвал пожарных. Склад расположен рядом с «Элеконом», тут же стоит садовая база «Дачный сезон». Проезд на территорию обычно закрыт для посторонних.

Склад расположен рядом с «Элеконом», тут же стоит садовая база «Дачный сезон»

Склад принадлежал Николаю Ураеву

Сгоревший склад принадлежит бывшему директору завода «Элекон», экс-депутату Казгордумы Николаю Ураеву-младшему. Последние два года здание сдается в аренду ООО «ВМ-пласт», зарегистрованному в 2015 году и, согласно данным «СПАРК-Интерфакс» занимается оптовой торговлей химической продукцией.

Компания принадлежит наполовину Игорю Меркулову (директор) и Вячеславу Меркулову. В 2019 году выручка ООО составила 27,2 млн рублей, чистая прибыль -39 тыс. рублей. Вчяеславу Меркулову также принадлежат ООО «НПЦ «Керамокварц» в Алькеевском районе Татарстана (выручка 2019 года 4,67 млн и чистая прибыль 4,3 млн рублей) и зарегистрированное в феврале 2020 года ООО «Микрон».

Вячеслав Меркулов вошел в оперативный штаб по тушению и попутно рассказал, что на складе хранились полиэтилен и строительная пленка. Причин возгорания он назвать не смог, но поджог исключил:



«Я утром сегодня заходил, проверял, щиток работал нормально, в штатном режиме, проводка тоже нормальная. Возможно, что огонь пришел из другой части. Пожарные наверное разберутся».

Во время возгорания Меркулов был в офисе: «Мой сын подбежал, сказал, что надо срочно убрать машину. Смотрю и из окон идет дым. Подошел к воротам, ворота уже были открыты, увидел задымление и огонь. Побежал за огнетушителем, но он уже не нужен был».

Людей внутри склада не было: «Это холодный склад, только погрузка и разгрузка. Люди находятся только во время выгрузки и погрузки товара. Сегодня (этого) не было».

Отгрузка пленки, по словам Меркулова, производилась в пятницу. Убытки составили около 120 тысяч рублей. Добавим, что здание не застраховано ни собственником, ни арендатором.



Николай Ураев подтвердил «Реальному времени», что у него имеется складская база в районе «Элекона», хотя о пожаре ему было неизвестно. Он пояснил, что не занимается управлением и сдачей в аренду своей недвижимости лично, а сам сейчас находится далеко от Казани.

1 / 21 Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина