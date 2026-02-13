Эксперт о снижении ставки: «Решение ЦБ способно подорвать доверие к регулятору»

Вместе с тем Эльвира Набиуллина выразила уверенность в возможности дальнейшего смягчения политики

Фото: Реальное время

Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин выразил сомнения в обоснованности решения Центрального банка по ключевой ставке.

— Решение ЦБ выглядит нелогичным и, более того, способно подорвать доверие к регулятору, — заявил он.



Эксперт отметил, что снижение ключевой ставки сопровождается повышением нижней границы прогноза ставки на 2026 и 2027 годы, а также пересмотром прогноза по инфляции на конец 2026 года. Такая политика, по словам Надоршина, создает неопределенность в отношении дальнейшего курса денежно-кредитной политики.

Напомним, что, вопреки ожиданиям рынка, Центробанк опустил ключевую ставку до 15,5%. Пока глава регулятора Эльвира Набиуллина выражала уверенность в возможности дальнейшего смягчения политики, эксперты забили тревогу. Подробнее — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова