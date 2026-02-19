Центральный банк понизил курс рубля на 48 копеек
На 20 февраля доллар составил 76,6405 рубля, евро — 90,1669 рубля, юань — 11,0747 рубля
Банк России установил на 20 февраля 2026 года официальный курс доллара на уровне 76,6405 рубля, что на 48,81 копейки выше предыдущего показателя.
Официальный курс евро за этот период снижен на 10,14 копейки и составляет 90,1669 рубля. Курс китайского юаня повысился на 6,1 копейки, достигнув 11,0747 рубля.
