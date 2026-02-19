Новости экономики

Центральный банк понизил курс рубля на 48 копеек

18:56, 19.02.2026

На 20 февраля доллар составил 76,6405 рубля, евро — 90,1669 рубля, юань — 11,0747 рубля

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Банк России установил на 20 февраля 2026 года официальный курс доллара на уровне 76,6405 рубля, что на 48,81 копейки выше предыдущего показателя.

Официальный курс евро за этот период снижен на 10,14 копейки и составляет 90,1669 рубля. Курс китайского юаня повысился на 6,1 копейки, достигнув 11,0747 рубля.

Ариана Ранцева

