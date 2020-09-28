Калинкин: «Потерю трех гостиниц и 11 хостелов можно оценить как небольшую для инфраструктуры»

Турпоток в Казанский кремль упал в два раза

Несмотря на то, что летний туристический сезон в этом году прошел в очень сложных условиях ограничений, Казань вошла в тройку самых популярных городов, сослалась на статистику сегодня во время «делового понедельника» в мэрии директор Комитета по туризму Дарья Санникова. В июне 2019-го загрузка отелей в Казани составила 64%, в июне этого года — лишь 15%, но уже в августе она выросла до 65%. В Казани побывали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Владимирской областей, Урала и городов ПФО. Самыми привлекательными объектами для туристов стали Казанский кремль, улица Баумана, Кремлевская набережная, Старо-Татарская слобода, центр семьи «Казан». Правда, Казанский кремль с января по август посетили 1,2 млн туристов. Поток упал более чем в два раза, отмечает Санникова.

Из-за пандемии коронавируса в столице Татарстана не удалось провести традиционные мероприятия, в том числе «Ночной велофест», гастрономический фестиваль «Вкусная Казань». Кроме того, приостановили свою деятельность три отеля и 11 хостелов, закрылся на реконструкцию отель «Милена», сейчас в столице Татарстана 240 средств размещения гостей, описала ситуацию Санникова. По ее словам, благодаря мерам поддержки бизнесу в основном удалось сохранить кадровый состав.

По словам Дарьи Санниковой, пандемия скорректировала формы туризма, он стал более индивидуальным

Пассажиропоток Казанского аэропорта составил около 540 тыс. человек, что в два раза меньше, чем прошлым летом. С 21 августа начали восстанавливаться международные авиаперевозки из Казани. Растет количество рейсов в Турцию. По России сейчас актуальны 37 направлений — от Калининграда до Ханты-Мансийска, говорит Санникова. 14 рейсов летают из Казани в Москву. Новый лоукост-рейс в подмосковный Жуковский запустят «Уральские авиалинии» на зимний период.

Навигация в Казани началась в этом году с 23 июня, водный пассажиропоток упал не так резко: 296 тыс. человек нынешним летом против 375 тыс. в прошлогоднем сезоне.

По словам Дарьи Санниковой, пандемия скорректировала формы туризма, он стал более индивидуальным. Россияне предпочитают ездить семьей или небольшими группами. Популярны стали экологические маршруты, увеличился спрос на аренду квартир и домов, где можно самостоятельно готовить.

Пассажиропоток Казанского аэропорта составил около 540 тыс. человек, что в два раза меньше, чем прошлым летом. Фото Максима Платонова

Казань — в финале престижных конкурсов

Столица Татарстана этим летом приняла участие в шести федеральных конкурсах. Казань вышла в финал национальной гостиничной премии в номинации «Лучший город для ведения гостиничного бизнеса». По итогам народного голосования Казань заняла первую строчку, опередив Санкт-Петербург более чем на 200 голосов. На втором этапе конкурсантов оценит профессиональное жюри, а итоги огласят в октябре.

Как сообщила руководитель комитета, столица Татарстана направила проекты на соискание Международной азиатской премии WeGo, победителями которой были Сингапур, Гонконг, Хельсинки и Питтсбург. По словам Санниковой, Казань впервые смогла добиться выхода в финал этого конкурса в номинации «Лучший устойчивый город», где представила проект «Раздельный сбор мусора». Его результаты объявят завтра.

Татарстан вошел в перечень регионов, где действовала федеральная программа стимулирования внутреннего туризма, напомнила руководитель комитета (возврат 20% от суммы поездки длительностью не менее 5 суток и стоимостью не менее 25 тыс. рублей). В ней приняли участие 27 отелей в Казани, 13 гостиниц в Татарстане и девять казанских туроператоров.

Татарстан вошел в перечень регионов, где действовала федеральная программа стимулирования внутреннего туризма. Фото Максима Платонова

— Принято решение о возобновлении данной акции в октябре. Возврат 20% от стоимости, при этом смягчены остальные условия: проживание от двух ночей, без ограничений по цене. Акция продлится до января 2021 года, — заявила Дарья Санникова.

Она рассказала, что местную программу для туристов «Три ночи по цене двух» с 25-процентной скидкой в ресторанах продлили до 28 декабря. В ней принимают участие 23 гостиницы и 14 заведений общепита, а воспользовались ею 1,5 тыс. гостей.

Продолжается работа с городами-партнерами. На электронных площадках девять городов-побратимов разместили ролики о фестивале «Вкусная Казань». Информацию о Казани опубликовали и крупные порталы Министерства по туризму Чеченской Республики, «Визит Уфа» и «Визит Петербург». Обмен происходит с Ростовом-на Дону. Кроме того, Комитет по туризму готовится присоединить Казань к цифровой платформе RussPass, к которой уже присоединились Москва, Санкт-Петербург и еще 19 городов.

В столице Татарстана готовят проект «Большие данные» — специальную платформу для анализа туристической активности. Кроме того, комитет по туризму рассказывает о событиях в Казани на страничке в «Инстаграме». Этим летом число ее подписчиков выросло на 22,5 тыс. человек и составило 125 тысяч. 4 сентября на канале «Моя планета» с аудиторией более 23 млн в России и более 2 млн абонентов в СНГ и Балтии показали передачу о Казани, отметила докладчица.

— Туристической отрасли пандемия нанесла самый серьезный удар. На этом фоне потерю трех гостиниц и 11 хостелов можно оценить как небольшую для инфраструктуры. 109 гостиниц и 131 хостелов удержались на плаву. Августовская загрузка на уровне 65% внушает оптимизм и надежду на то, что понемногу ситуация выправится, — заметил первый замглавы муниципального образования Казани Денис Калинкин.

Количество пожаров в жилом секторе сократилось на 19%, заметил Тимурханов

«Красные квадраты» — на всякий пожарный случай

О чрезвычайных происшествиях в городе рассказал начальник Управления гражданской защиты Казани Фердинант Тимурханов.

За восемь месяцев в Казани произошло 1164 пожара, что на 11 меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 68% пожаров произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Самыми частыми причинами возгораний были нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования и печного оборудования. Погибло на пожарах так же на 11% меньше к цифрам прошлого года — 22 человека, а пострадали 56 человек. Большая часть погибших находилась в состоянии алкогольного опьянения. Количество пожаров в жилом секторе сократилось на 19%, заметил Тимурханов. Он напомнил о серьезных пожарах, в том числе на газораспределительной станции и в лицее №186.

Сотрудники управления совместно с управляющими компаниями распространили в многоквартирных домах и частном секторе более 15 тыс. памяток по пожарной безопасности.

С начала года бесплатно установили свыше 17 тыс. автономных пожарных извещателей в 4,2 тыс. квартирах социально незащищенных граждан. Фото mchs.tatarstan.ru

С начала года бесплатно установили свыше 17 тыс. автономных пожарных извещателей в 4,2 тыс. квартирах социально незащищенных граждан, эта работа продолжается. Фердинант Тимурханов отметил, что актуальным остается вопрос свободных зон на придомовых территориях для техники МЧС. Его обсуждали на заседании Комитета ЖКХ. Сейчас организована пилотная работа по нанесению специальной разметки, так называемого «красного квадрата», она появилась пока на территории двух домов по улице Декабристов. Тимурханов предложил руководителям УК опробовать это нововведение.

В целях профилактики природных пожаров на территории Казани с начала года дважды вводился особый противопожарный режим. Благодаря этому уже в течение пяти лет в столице Татарстана не регистрировали ни одного природного пожара, заметил докладчик.

На каждом пляже ежедневно с 9.00 до 20.00 дежурили по четыре спасателя до 31 августа. Фото Олега Тихонова

Больше постов на пляжах

Купальный сезон в этом году так и не открыли. Но казанцев не останавливали запреты, купающихся летом было много. Поэтому на каждом пляже ежедневно с 9.00 до 20.00 до 31 августа дежурили по четыре спасателя. Всего было задействовано 65 спасателей, рассказал начальник Управления гражданской защиты. Дежурные сотрудники спасли 11 человек, в том числе пять детей, оказали первую помощь 119 отдыхающим. И все же это лето принесло гораздо больше жертв, чем в 2019-м, обратил внимание Тимурханов. В Казани утонули 18 человек, из них один ребенок — на муниципальном пляже. Это первый несчастный случай на городском пляже за последние 10 лет, подчеркнул докладчик. В прошлом году, по его словам, было лишь три смерти на воде.

Для профилактики несчастных случаев спасатели и сотрудники управления гражданской защиты провели 342 патрулирования, раздавали памятки отдыхающим. На «Нижнем Заречье» и на озере Глубоком составили 41 административный протокол за нарушения на пляжах.

Фердинант Тимурханов обратился с просьбой к Денису Калинкину увеличить количество постов на озере Глубоком хотя бы до двух. Спикер также сообщил, что в ноябре этого года заканчивается аренда пляжа «Нижнее Заречье», и арендатор не подготовил пляж к купальному сезону. В связи с этим начальник управления попросил проверить соблюдение условий договора и рассмотреть возможность передачи пляжа другой организации.

— По ситуации на пляже «Нижнее Заречье» нужно подготовить подробный отчет: кто и как не выполнял свои обязательства — будем разбираться… Что касается неэксплуатируемых зданий, попрошу глав районов администраций провести ревизию на своих территориях и собственникам напомнить об этом же. Мы стараемся обеспечить недоступность этих зданий, но ситуацию там нужно периодически мониторить, — распорядился Денис Калинкин.

Екатерина Аблаева