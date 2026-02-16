Задолженность по кредитам у организаций Татарстана выросла до 2,3 трлн рублей

При этом татарстанские предприятия снизили нагрузку за счет снижения задолженности перед поставщиками и подрядчиками

Татарстанстат подвел итоги по задолженностям компаний региона за ноябрь 2025 года. Общая сумма задолженности достигла более 5,5 триллиона рублей. При этом за месяц долги немного уменьшились — на 1,5%.

Больше половины суммы всех долгов — это средства, которые компании должны своим поставщикам и подрядчикам, здесь наблюдается снижение на 0,6%. Из 3,2 триллиона рублей этой кредиторской задолженности около 90 миллиардов — это просроченные платежи, что составляет почти 3% от общей суммы.

А вот долги по банковским кредитам выросли — до 2,3 триллиона рублей, но просроченных платежей здесь всего 360 миллионов рублей, это меньше сотой доли процента.

Объем дебиторской задолженности в компаниях Татарстана достиг 3,3 триллиона рублей. Из них 140 миллиардов — это просроченные платежи, около 4% от общего объема. Это меньше, чем было в прошлом месяце, когда просроченных долгов было почти 8%.

Татарстан лидирует в ПФО по количеству действующих кредитных договоров у застройщиков — 559 единиц.



Наталья Жирнова