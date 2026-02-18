Индекс Мосбиржи вырос на 0,5%, РТС прибавил 1,27%

Российский рынок завершил торги в небольшом плюсе

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Российский фондовый рынок по итогам основных торгов завершил день в небольшом плюсе. Индекс Мосбиржи вырос на 0,5% и составил 2 779,08 пункта, долларовый индекс РТС прибавил 1,27%, до 1 149,63 пункта. Курс юаня увеличился на 12,1 копейки и достиг 11,11 рубля.

Как отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев, индекс Мосбиржи в течение дня не сформировал устойчивого тренда и продолжал колебаться ниже отметки 2 800 пунктов.

Значимых комментариев по итогам переговоров трехсторонней группы РФ — США — Украина в Женеве не последовало, однако участники рынка проявили осторожный оптимизм.

Шепелев также напомнил о заявлении Дмитрия Пескова, который сообщил о сохранении заинтересованности России в возобновлении торгово-экономических отношений с США. Дополнительную поддержку акциям оказали рост цен на нефть и драгоценные металлы, а также ослабление рубля.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова отметила, что рынок закрылся в плюсе в основном на фоне подорожания сырья. Лидерами роста стали акции золотодобывающей компании «Селигдар», прибавившие 3,3% на фоне роста цен на золото.

Лидерами снижения, по словам аналитика, оказались бумаги «Мосэнерго», которые потеряли 2,7% в преддверии собрания акционеров по вопросу повторного одобрения дивидендов за 2024 год.



Ариана Ранцева