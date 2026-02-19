Татарстан попал в топ-5 субъектов России по объемам ипотечного кредитования в январе

В целом по России в январе текущего года выдали 74,75 тыс. ипотек

Фото: Динар Фатыхов

По итогам января 2026 года в Татарстане выдали 2,9 тыс. ипотек на сумму 13,86 млрд рублей. По данному показателю республика заняла четвертое место среди субъектов России, пишет ТАСС со ссылкой на Объединенное кредитное бюро.

Больше всего жилищных кредитов выдали за месяц в Москве (6,36 тыс. кредитов на 47,25 млрд рублей). Второе место заняла Московская область (4,47 тыс. кредитов на 27,82 млрд), а третье — Санкт-Петербург (4,13 тыс. кредитов на 24,26 млрд рублей). Замкнула пятерку Свердловская область (3,16 тыс. кредитов на 13,22 млрд рублей).

При этом самые крупные ипотечные кредиты выдавали в январе жителям Москвы (7,43 млн рублей в среднем), Московской области (6,23 млн) и Санкт-Петербурга (5,87 млн).

В целом по России в январе текущего года выдали 74,75 тыс. ипотек. Это в 2,5 раза больше, чем за тот же месяц 2025-го. При этом по сравнению с декабрем прошлого года количество выдач сократилось на 56%.

Что касается объема выдач, то в январе он сократился на 57% в сравнении с декабрем, до 352,47 млрд рублей (в декабре — 822,63 млрд рублей). В годовом отношении объем кредитования вырос на 201% (в 2025 году — 117,22 млрд рублей).

Никита Егоров