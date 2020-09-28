«Беглой кассирше» Луизе Хайруллиной суд назначил 5 лет колонии

Сегодня Салаватский суд Башкирии приговорил к реальному лишению свободы «беглую кассиршу» Луизу Хайруллину и ее мужа Марата за присвоение более 25 млн рублей из банка.

«Суд признал супругов виновными в совершении преступления, и приговорил Луизу Хайруллину к 5 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима, Марату Хайруллину суд назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сообщает пресс-служба суда.



Фото: realnoevremya.ru

Суд также удовлетворил гражданский иск АО «Россельхозбанка», где осужденная работала старшим кассиром, о возмещении ущерба в размере 25 455 862,50 рублей.

Напомним, что прокурор потребовал отправить «башкирскую Бонни» в колонию на 6 лет.

