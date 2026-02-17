ЦБ сохранил прогноз на 2026 год, несмотря на январские инфляционные данные

Алексей Заботкин отметил, что информация поступает в Центробанк одновременно с другими участниками рынка и общественностью

Зампредседателя Центробанка Алексей Заботкин разъяснил позицию регулятора относительно недавних данных по инфляции. По его словам, на момент принятия решений у Совета директоров не было полных позитивных данных за январь. Заботкин отметил, что информация поступает в Центробанк одновременно с другими участниками рынка и общественностью.

Особое внимание было уделено тому факту, что месячные показатели инфляции не всегда коррелируют с недельными данными, причем расхождения могут быть существенными. Регулятор учитывает эту особенность при формировании прогнозов.

Заботкин также подчеркнул, что наличие январских данных не повлияло бы на прогноз по инфляции на 2026 год.

