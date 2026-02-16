Утверждены направления экономических исследований на 2026–2028 годы

В центре внимания — ИИ, инфляция, денежно-кредитная политика и поведение потребителей

Фото: Арсений Губаев

Определены направления экономических исследований на 2026—2028 годы. Темы сформированы с учетом новых вызовов, с которыми сталкивается российская экономика, сообщила пресс-служба Центробанка.

Одним из приоритетов станет изучение влияния искусственного интеллекта на экономику, конкуренцию и принятие финансовых решений.

Отдельный блок исследований будет посвящен денежно-кредитной политике в связи с началом очередного Обзора ДКП. В частности, планируется рассмотреть условия возможного снижения цели по инфляции, а также влияние маркетплейсов на динамику цен.

Также предусмотрены исследования в области поведенческой экономики и финансов. Они охватят методы мошенничества на рынке финансовых услуг, риски для розничных инвесторов и уровень финансовой грамотности населения. Полученные данные предполагается использовать при выработке решений по защите прав потребителей.

Ариана Ранцева