Новости экономики

12:28 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Индекс МосБиржи опустился к 2770 пунктам

19:45, 19.02.2026

Российский рынок акций снизился на фоне неопределенности с урегулированием украинского конфликта

Индекс МосБиржи опустился к 2770 пунктам
Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В четверг, 19 февраля 2026 года, российский рынок акций снизился на фоне неопределенности в процессе урегулирования украинского конфликта после очередного раунда переговоров РФ, США и Украины. Также на динамику рынка влияли улучшение сырьевой конъюнктуры и данные Росстата о замедлении инфляции, пишет «Интерфакс».

Индекс МосБиржи опустился до 2772,84 пункта (-0,2%), хотя утром он поднимался выше 2790 пунктов. Индекс РТС снизился на 0,9% до 1139,74 пункта. Среди голубых фишек сильнее всего падали акции ВТБ (-1,9%), «Русала» (-1,6%), «Норникеля» и «Яндекса» (по -1,4%).

В то же время подросли бумаги «Группы Позитив» (+3%), МТС (+2%) и «ФосАгро» (+1,8%).

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть541.5
  • Нижнекамскнефтехим80.35
  • Казаньоргсинтез68.1
  • КАМАЗ87.5
  • Нижнекамскшина40.3
  • Таттелеком0.615