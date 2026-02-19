Индекс МосБиржи опустился к 2770 пунктам

Российский рынок акций снизился на фоне неопределенности с урегулированием украинского конфликта

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В четверг, 19 февраля 2026 года, российский рынок акций снизился на фоне неопределенности в процессе урегулирования украинского конфликта после очередного раунда переговоров РФ, США и Украины. Также на динамику рынка влияли улучшение сырьевой конъюнктуры и данные Росстата о замедлении инфляции, пишет «Интерфакс».

Индекс МосБиржи опустился до 2772,84 пункта (-0,2%), хотя утром он поднимался выше 2790 пунктов. Индекс РТС снизился на 0,9% до 1139,74 пункта. Среди голубых фишек сильнее всего падали акции ВТБ (-1,9%), «Русала» (-1,6%), «Норникеля» и «Яндекса» (по -1,4%).

В то же время подросли бумаги «Группы Позитив» (+3%), МТС (+2%) и «ФосАгро» (+1,8%).



Ариана Ранцева