Итоги дня: Минниханов в Нижнекамске, евро за 90, Навальный вышел из комы
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за сегодня, 7 сентября.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил с рабочим визитом Нижнекамск. В торжественной обстановке Минниханов запустил газопровод высокого давления ГРС №2 «Елабуга Центральная — ПАО «Нижнекамскнефтехим», проинспектировал ход работ по программе «Наш двор» и открыл футбольный стадион «Нефтехимик».
- Глава ЦИК РФ Элла Памфилова предложила сделать так, чтобы Единый день голосования приходился на школьные каникулы.
- В понедельник на валютных торгах на Московской бирже евро превысил 90 рублей. Так высоко стоимость европейской валюты не поднималась с февраля 2016 года.
- Врачи немецкой клиники «Шаритэ» вывели российского оппозиционера Алексея Навального из комы. Его состояние улучшилось. Тем временем канцлер Германии Ангела Меркель допустила возможность введения санкций в отношении «Северного потока — 2» из-за ситуации с отравлением оппозиционера Алексея Навального.
- Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин ответил на слова известного дизайнера и блогера Артемия Лебедева о желании республики «поиграть в самостоятельность». Глава ДУМ РТ заявил, что жители Татарстана не вычленяют себя из состава России, а заявления о «нездоровых националистических настроениях в Татарстане» по сути своей являются провокацией.
- Директором пивоваренного завода «Белый Кремль» стал Ильдар Залаков. Он работает в топ-менеджменте компании «Татспиртпром» с 2015 года.
- Вакцина от COVID-19 поступит в Татарстан в ноябре. Массовой вакцинации от коронавирусной инфекции в этом году не будет. Прививать будут только группы риска, в первую очередь медиков.
- Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев предложил вернуться к вопросу закупки автобусов большей вместимости в четвертом квартале.
- Росздравнадзор выявил больницы, искажавшие статистику летальных исходов от коронавируса.
- Реставратор казанских цирка и кремля займется реконструкцией НКЦ почти за два миллиарда.
- Подозреваемого по делу о резне в Заинске отправили под стражу. Брат и сестра жертвы обвинили силовиков в бездействии: мужчина угрожал жене, присылая фото расчлененных женщин. Однако в полиции посчитали, что сами по себе страшные фотографии не являются угрозой.
- В пресс-службе Казанского федерального университета прокомментировали состояние женского туалета в главном корпусе. По словам представителей вуза, установка подобных напольных унитазов, так называемых чаш «Генуя», рекомендована в общественных уборных с большой посещаемостью, и они соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН).
- Под стражу до 4 ноября отправил Заинский горсуд Татарстана 47-летнего Сулаймона Киргизова, подозреваемого в нанесении 12 ударов отверткой бывшей супруге. Резонансное преступление произошло 4 сентября в магазине «Бристоль». На заседании суда брат и сестра жертвы резни в Заинске обвинили силовиков в бездействии.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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