В Нижнекамске после масштабной реконструкции открыли футбольный стадион «Нефтехимик»

Фото: Роман Хасаев

Президент Татарстана Рустам Минниханов открыл в Нижнекамске обновленный футбольный стадион ФК «Нефтехиик». Спортивный объект реконструировали силами «Нижнекамскнефтехима». На эти цели компания направила 400 млн рублей.



Клуб, выступающий во второй по значимости лиге российского футбола — ФНЛ, получил одно из лучших полей в России, что подтвердили специалисты Российского футбольного союза.

На стадионе построили комфортные места, обустроенные фан- и фуд-зоны, удобную автостоянку. Смонтировали новые трибуны с навесом, раздевалки для футболистов и тренеров, качественное освещение и современные системы безопасности, и самое главное — футбольное поле по голландской технологии с подогревом и автоматическим поливом.

Открывать футбольную арену также приехали ветераны московского «Спартака» и нижнекамского «Нефтехимика». Известные спортсмены сыграли дружественный матч. Для нижнекамских болельщиков это стало настоящим подарком ко дню «Нефтехимика».



Церемонию открытия футбольного стадиона ФК «Нефтехимик» вели спортивный

комментатор Первого канала Виктор Гусев и заслуженная артистка

Татарстана Эльмира Калимуллина.

