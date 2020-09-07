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В Нижнекамске после масштабной реконструкции открыли футбольный стадион «Нефтехимик»

11:30, 07.09.2020 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
В Нижнекамске после масштабной реконструкции открыли футбольный стадион «Нефтехимик»
Фото: Роман Хасаев

Президент Татарстана Рустам Минниханов открыл в Нижнекамске обновленный футбольный стадион ФК «Нефтехиик». Спортивный объект реконструировали силами «Нижнекамскнефтехима». На эти цели компания направила 400 млн рублей.

Клуб, выступающий во второй по значимости лиге российского футбола — ФНЛ, получил одно из лучших полей в России, что подтвердили специалисты Российского футбольного союза.

На стадионе построили комфортные места, обустроенные фан- и фуд-зоны, удобную автостоянку. Смонтировали новые трибуны с навесом, раздевалки для футболистов и тренеров, качественное освещение и современные системы безопасности, и самое главное — футбольное поле по голландской технологии с подогревом и автоматическим поливом.

Открывать футбольную арену также приехали ветераны московского «Спартака» и нижнекамского «Нефтехимика». Известные спортсмены сыграли дружественный матч. Для нижнекамских болельщиков это стало настоящим подарком ко дню «Нефтехимика».

Церемонию открытия футбольного стадиона ФК «Нефтехимик» вели спортивный
комментатор Первого канала Виктор Гусев и заслуженная артистка
Татарстана Эльмира Калимуллина.

СпортОбщество Татарстан
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