В КФУ прокомментировали состояние туалета в главном корпусе

Фото: кадр видео из соцсети

В пресс-службе Казанского федерального университета прокомментировали состояние женского туалета в главном корпусе. По словам представителей вуза, установка подобных напольных унитазов, так называемых чаш «Генуя», рекомендована в общественных уборных с большой посещаемостью, и они соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН).

«В ряде зданий вуза можно встретить комбинированные варианты — и чаши «Генуя», и привычные унитазы. Главное внимание при содержании уборных отводится их чистоте и санобработке. Так, все общественные туалеты в зданиях КФУ подвергаются ежечасной уборке, а дважды в день (утром и вечером) подлежат специальной дезинфицирующей «антиковидной» обработке», — сообщили в пресс-службе КФУ.

Ранее одна из студенток вуза опубликовала в соцсетях видео из туалета корпуса юрфака, где вместо унитазов в полу — просто дырки. Она также добавила, что «образование там такое же, как эти туалеты».

