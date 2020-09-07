Рустам Минниханов проинспектировал ремонт двора в Нижнекамске

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня проинспектировал ход работ в одном из нижнекамских дворов. Ремонт проходит по программе «Наш двор».

Так, глава республики осмотрел придомовую территорию многоквартирного дома №9 по проспекту Химиков. Здесь уже отремонтировали проезжую часть, построили новые тротуары и заасфальтировали старые.

Также во дворе построят детскую площадку и небольшой спортивный комплекс, появятся новые скамейки и урны. К растущим во дворе деревьям и кустарникам при ремонте отнеслись максимально бережно, включив их в планировочное решение.



По президентской программе «Наш двор» в Нижнекамском районе будут благоустроены 643 двора, 67 из них — в этом году, сообщает пресс-служба президента РТ.

