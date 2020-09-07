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Рустам Минниханов проинспектировал ремонт двора в Нижнекамске

11:32, 07.09.2020 Сюжет:  Программа «Наш двор»
Рустам Минниханов проинспектировал ремонт двора в Нижнекамске
Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня проинспектировал ход работ в одном из нижнекамских дворов. Ремонт проходит по программе «Наш двор».

Так, глава республики осмотрел придомовую территорию многоквартирного дома №9 по проспекту Химиков. Здесь уже отремонтировали проезжую часть, построили новые тротуары и заасфальтировали старые.

Также во дворе построят детскую площадку и небольшой спортивный комплекс, появятся новые скамейки и урны. К растущим во дворе деревьям и кустарникам при ремонте отнеслись максимально бережно, включив их в планировочное решение.

По президентской программе «Наш двор» в Нижнекамском районе будут благоустроены 643 двора, 67 из них — в этом году, сообщает пресс-служба президента РТ.

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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