Рустам Минниханов проинспектировал ремонт двора в Нижнекамске
Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня проинспектировал ход работ в одном из нижнекамских дворов. Ремонт проходит по программе «Наш двор».
Так, глава республики осмотрел придомовую территорию многоквартирного дома №9 по проспекту Химиков. Здесь уже отремонтировали проезжую часть, построили новые тротуары и заасфальтировали старые.
Также во дворе построят детскую площадку и небольшой спортивный комплекс, появятся новые скамейки и урны. К растущим во дворе деревьям и кустарникам при ремонте отнеслись максимально бережно, включив их в планировочное решение.
По президентской программе «Наш двор» в Нижнекамском районе будут благоустроены 643 двора, 67 из них — в этом году, сообщает пресс-служба президента РТ.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым