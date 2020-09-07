Директором пивоваренного завода «Белый Кремль» стал Ильдар Залаков

Сегодня генеральный директор АО «Татспиртпром» Руслан Максудов представил коллективу пивоваренного завода «Белый Кремль» нового директора — 33-летнего Ильдара Залакова. Он работает в топ-менеджменте компании «Татспиртпром» с 2015 года.

Ранее пост директора завода занимала Марина Гришина. Она совмещала эту должность с должностью главного пивовара. Гришина продолжит работать на предприятии.

Залаков окончил Казанский государственный финансово-экономический институт, после этого работал в административно-управленческом секторе УФАС по РТ и в Республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям.

На представлении директора завода «Белый Кремль» в рамках рабочей встречи приняли участие министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов и глава Чистопольского района Дмитрий Иванов.